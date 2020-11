Mattia Zaccagni per ora non appare in dubbio per la partita con il Sassuolo, in programma il 22 novembre al Bentegodi.

Il trequartista gialloblù è rientrato dalla Nazionale, lasciando Coverciano a causa di un lieve problema muscolare. Si tratta, tuttavia, di un semplice affaticamento.

In questi giorni verrà valutata la condizione del giocatore che, comunque, può farcela in tempo per la gara con cui riprenderà il campionato del Verona.