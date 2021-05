Verona verso il Torino, Ilic o Sturaro in mezzo

Possibile la conferma da titolare di Sturaro. Alternativa Ilic. Conferma a centrocampo per Barak

Scelte da valutare in vista della partita con il Torino per Ivan Juric.

In mezzo, il tecnico dell'Hellas potrebbe confermare Stefano Sturaro dal via, come già nella gara con lo Spezia. Sturato, all'intervallo, è stato sostituito da Adrien Tameze, che domenica sarà out per squalifica.