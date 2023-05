Verona verso il Torino, recupero possibile per Lasagna. Out Veloso

Domani la ripresa degli allenamenti per i gialloblù. Il punto sugli infortunati

Il Verona oggi non si allenerà, dopo la seduta di ieri al rientro da Lecce.

I gialloblù riprenderanno la preparazione domani, in vista della gara di domenica col Torino.

Ci sono possibilità di recupero per Kevin Lasagna, assente per un infortunio muscolare con la Cremonese, l'Inter e il Lecce, mentre è ancora out Miguel Veloso, fermato da un problema a un polpaccio che l'ha costretto a saltare le ultime due partite.