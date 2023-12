Verona verso la Fiorentina, Hongla o Serdar al posto di Duda

Baroni valuta a chi affidare il ruolo di perno di centrocampo al posto de giocatore slovacco, out per squalifica

Il Verona prosegue la preparazione della partita con la Fiorentina, al via alle 15, domenica, allo stadio Franchi.

Marco Baroni non potrà contare su Ondrej Duda, squalificato per un turno dopo l'espulsione con la Lazio, e per guidare il centrocampo sceglierà tra Martin Hongla e Sua Serdar.