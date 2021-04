Verona verso la Fiorentina, stamattina la ripresa

Martedì l'Hellas gioca al Bentegodi con la Fiorentina

Verona subito in campo dopo la sconfitta con la Sampdoria.

L'Hellas riprende oggi la preparazione. Appuntamento stamattina al centro sportivo di Peschiera del Garda per il gruppo gialloblù.

Martedì è in programma la partita con la Fiorentina, al via alle 20.45 al Bentegodi. Assente Miguel Veloso, da verificare le possibilità di recupero per Giangiacomo Magnani e Nikola Kalinic.