Verona verso la Juve, in mattinata la rifinitura, poi i convocati

Il Verona completerà la preparazione nella mattinata di domani, in previsione della gara con la Juventus che si giocherà alle 20.45 all’Allianz Stadium.

Il gruppo gialloblù è partito in questi minuti per Torino.

Alcune scelte restano da definire per Ivan Juric. La lista dei convocati sarà comunicati nel pomeriggio, poche ore prima del fischio d’inizio della partita.

Soprattutto, i due dubbi che rimangono riguardano la punta centrale, con Samuel Di Carmine in vantaggio Andrea Favilli, e la linea dei trequartisti, per cui con Adrien Tameze sono in tre a essere in corsa per una maglia: Mattia Zaccagni, Ebrima Colley ed Eddie Salcedo.