Verona verso la Juve, la difesa non cambia

Non ci sono in vista cambiamenti per quel che riguarda la linea difensiva del Verona nella partita con la Juventus, domenica a Torino.

Giangiacomo Magnani sta cercando di recuperare dall’infortunio che l’ha fermato prima del via al campionato. Difficile il suo rientro in tempo per la gara dell’Allianz Stadium. Resta out Mert Cetin.

Koray Gunter è stato bloccato dalla positività al Covid 19. Anche se il prossimo tampone, fissato per domani, dovesse rilevare la negativizzazione del giocatore tedesco, dopo due settimane senza allenamenti sarebbe complicato metterlo in campo con i bianconeri.

Si va verso la conferma del trio che è stato schierato da Ivan Juric con il Genoa. Al centro, dunque, Matteo Lovato, alla sua destra Federico Ceccherini, a sinistra Alan Empereur, fresco di prolungamento contrattuale con l’Hellas fino al 30 giugno 2022.