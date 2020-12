Verona verso la Lazio, Dimarco e Lazovic insieme? Juric ci pensa

L’impiego di Darko Lazovic dal 1′ con il Cagliari è stata una sorpresa, dato che l’ala serba si era appena ripresa, negativizzandosi dal Covid-19.

Sabato, con la Lazio all’Olimpico, potrebbe essere comunque riproposta la combinazione con lo stesso Lazovic titolare insieme a Federico Dimarco.

Dimarco verrebbe schierato sulla linea difensiva, come già in partenza col Cagliari, finché Lazovic non è uscito, nel secondo tempo.

Ivan Juric sta valutando le diverse soluzioni in vista della gara con i biancocelesti.

Lazovic è un uomo fondamentale nello schieramento voluto dal tecnico di Spalato, mentre Dimarco è tra i giocatori pi in forma del momento nell’Hellas.