Verona verso la Lazio, è sempre emergenza difesa

Out Magnani, in dubbio Hien, da verificare il recupero di Dawidowicz

Sabato il Verona giocherà con la Lazio al Bentegodi e per l'Hellas resta l'emergenza in difesa.

Out certo Giangiacomo Magnani, rimane fortemente in dubbio Isak Hien, assente con l'Udinese per un problema muscolare.