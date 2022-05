Verona verso la Lazio, l’allenamento di oggi

Prosegue la preparazione dei gialloblù in vista della partita dell'Olimpico

Oggi, giovedì 19 maggio, nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 21 maggio (ore 20.45), contro la Lazio, allo stadio Olimpico di Roma, e valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22.