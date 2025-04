Verona verso la Roma, Sarr in dubbio

Allenamento differenziato per l'attaccante, sempre fuori Tengstedt

È proseguita questo pomeriggio la preparazione dei gialloblù allo Sporting Center ' Paradiso ' in vista del match Roma–Hellas Verona , 33a giornata della Serie A Enilive 2024/25 che si disputerà sabato 19 aprile alle ore 20.45 allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

I gialloblù si sono allenati in due gruppi, divisi tra chi ha giocato contro il Genoa e chi invece non è sceso in campo nell'ultimo turno di campionato.