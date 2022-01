Verona verso la Salernitana, la ripresa per i gialloblù

Allenamento in mattinata per l'Hellas a Peschiera del Garda

Verona in campo stamattina per iniziare la preparazione della partita con la Salernitana.

Non è ancora certo che la gara si possa disputare, intanto l'Hellas si allena regolarmente in vista dell'incontro programmato per domenica alle 20.45, al Bentegodi.