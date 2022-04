Verona verso l’Atalanta, l’allenamento dei gialloblù

Seduta mattutina per l'Hellas a Peschiera del Garda in vista della gara di lunedì a Bergamo

Oggi, venerdì 15 aprile, nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma lunedì 18 aprile, contro l'Atalanta, al 'Gewiss Stadium' (ore 21).