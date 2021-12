Verona verso l’Atalanta, l’allenamento gialloblù

Ripresa della preparazione per l'Hellas in vista della partita di domenica al Bentegodi

Primo allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato contro l'Atalanta, match in programma domenica 12 dicembre (ore 15) al 'Bentegodi' e valido per la 17a giornata di campionato.