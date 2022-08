Verona verso l’Atalanta, oggi il via agli allenamenti

Gialloblù in campo nel pomeriggio a Peschiera del Garda per riprendere la preparazione

Ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio per il Verona.

Dopo il pareggio col Bologna e un giorno di pausa, i gialloblù tornano in campo in vista della gara di domenica con l'Atalanta (il via al Bentegodi alle 18.30).