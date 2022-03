Verona verso l’Empoli, la conta degli assenti e chi prova a recuperare

Fuori causa una decina di gialloblù per la gara al Castellani

Sarà un Hellas decimato quello che dovrà affrontare il prossimo impegno di campionato, vuoi per le squalifiche, vuoi per i numerosi infortuni che prevedono un recupero tra le due e le tre settimane.

Venendo all'infermeria Lazovic , Frabotta e Depaoli , fermatosi ieri, non recupereranno. Stesso discorso con ogni probabilità per Retsos e Pandur .

Qualche speranza di recupero c'è sia per Veloso che per Lasagna, ma è ancora presto per averne certezza. (A.S.)