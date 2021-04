Verona verso lo Spezia, domani la ripresa

Giorno di riposo per i gialloblù, sabato la partita con la squadra ligure

Riprenderanno domani pomeriggio gli allenamenti per il Verona.

Giorno di riposo, oggi, per i gialloblù, dopo la partita con l'Inter a San Siro.

Appuntamento fissato al centro sportivo di Peschiera del Garda per ricominciare la preparazione in vista della prossima gara, con l'Hellas che giocherà in casa con lo Spezia, sabato pomeriggio, con inizio alle 15.