Il Verona riprende ad allenarsi oggi pomeriggio.

Appuntamento al centro sportivo di Peschiera del Garda per i gialloblù, dopo tre giorni di pausa.

Domenica 3 gennaio l’Hellas giocherà sul campo dello Spezia, al ritorno della Serie A. La gara inizierà alle 15, sarà la prima del 2021 e aprirà una settimana in cui i gialloblù saranno impegnati in tre partite: il 6 con il Torino, sempre in trasferta, e il 10 al Bentegodi con il Crotone.