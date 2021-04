Verona verso lo Spezia, Tameze recupera

Il centrocampista si è ripreso dal problema di domenica con l'Inter. In mezzo lui o Sturaro

Anche Adrien Tameze sarà disponibile per la partita del Verona con lo Spezia.

Il centrocampista è uscito per un affaticamento nel corso della gara con l'Inter e in settimana è stato valutato dallo staff gialloblù.

Le ultime indicazioni sono favorevoli: Tameze è pronto per la sfida di domani al Bentegodi. Sulla mediana, è in corsa per una maglia da titolare con Stefano Sturaro.