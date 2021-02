Verona verso l’Udinese, domani la ripresa

Giorno di riposo per i gialloblù dopo la sconfitta con la Roma all'Olimpico

I gialloblù torneranno in campo domenica, nella seconda giornata del girone di ritorno, di nuovo in trasferta, per affrontare alla Dacia Arena l'Udinese, che ieri ha battuto fuori casa lo Spezia e che con il Verona sarà priva di Rodrigo De Paul, espulso nella gara disputata in Liguria e quindi squalificato.