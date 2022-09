Verona verso l’Udinese, il punto

Da valutare il recupero di Faraoni, Verdi pronto per giocare dal via. I nazionali tornano a metà settimana

Oggi il Verona proseguirà la preparazione della partita con l'Udinese, in programma lunedì al Bentegodi con inizio alle 20.45, con una seduta di allenamento al centro sportivo di Peschiera del Garda.

L'Hellas riprenderà il campionato con 5 punti in classifica, raccolti in sette giornate.

I gialloblù affronteranno una squadra, quella bianconera, terza e lanciatissima ai vertici della Serie A. Per il Verona, sarà il primo di cinque turni durissimi nel mese di ottobre.

In vista della gara coi bianconeri, rimane da valutare il pieno recupero di Davide Faraoni, che sta superando il problema alla caviglia che l'ha condizionato in queste settimane.

I nove giocatori impegnati in questo periodo con le rispettive nazionali (Lazovic, Ilic, Terracciano, Coppola, Dawidowicz, Hien, Doig, Hongla e Hrustic) non rientreranno appieno in gruppo prima di giovedì.