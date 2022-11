Verona verso Monza, dietro è pronto Magnani

Hellas in emergenza in difesa, domenica nuovi cambiamenti per i gialloblù

Redazione Hellas1903

Con la difesa in emergenza (squalificati Hien, Ceccherini e Dawidowicz, out per infortunio Coppola), il Verona prepara la trasferta sul campo del Monza.

Dietro è pronto per giocare dal via Giangiacomo Magnani, già titolare col Milan dopo essere rimasto per settimane al di fuori dei piani tecnici.

Con lui, nei tre della linea arretrata ci saranno Koray Gunter e uno tra Davide Faraoni e Adrien Tameze, da "abbassare" per esigenze tattiche.