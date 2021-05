Verona verso Napoli, la ripresa

Gialloblù in campo a Peschiera del Garda in vista della partita allo stadio Maradona

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: recupero in palestra per chi é stato utilizzato contro il Bologna; attivazione, esercitazioni sul possesso-palla, esercitazione tecnica e mini-partite a campo ridotto per tutti gli altri.