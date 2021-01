Verona verso Torino, l’allenamento gialloblù

Dopo la vittoria di ieri a La Spezia, è iniziata oggi, lunedì 4 gennaio, la preparazione dei gialloblù al match di mercoledì allo stadio ‘Olimpico Grande Torino” (ore 15) contro la formazione granata, match valido per la 16esima giornata della Serie A TIM 2020/21.

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: lavoro di recupero per i calciatori impiegati nella partita contro lo Spezia; riscaldamento incentrato sull’attivazione, mini-partite a tema e lavoro aerobico per tutti gli altri.

Domani, martedì 5 gennaio, è in programma – nel primo pomeriggio – una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti.

fonte: hellasverona.it