Verona verso Venezia, niente Magnani e Faraoni. I motivi

Giangiacomo Magnani, ormai a un passo dal trasferimento al Palermo, non figura nella lista dei convocati per la gara del Verona con il Venezia.

Il difensore, che nelle prossime ore cambierà maglia, ha deciso di non esserci per la gara al Penzo.

Anche Davide Faraoni è out. Per lui, un lieve infortunio. Sarà disponibile per l'incontro di sabato con il Monza.