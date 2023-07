Verona-Virtus 3-0. Hongla segna sempre, debutto per Saponara

Buona la terza amichevole dell'Hellas che a Mezzano di Primiero supera per 3-0 la Virtus Verona in una gara dai ritmi di fine luglio ma che lascia alcune buone indicazioni per il neo allenatore gialloblù. Bene la catena di destra con Terracciano a tutto campo e, anche se a fasi alterne, Mboula. Lazovic è una certezza, Hongla comanda a centrocampo (segna la terza rete in tre amichevoli), Cabal è vivace a sinistra, Cissè guizza nel finale. Nel secondo tempo debutta Saponara, che entra al 61' tra gli applausi del pubblico. Faraoni è in panchina e non entra.