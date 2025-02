Verona, vittoria a Monza! L’Hellas torna a respirare in classifica

Autogol di Lekovic, poi l'Hellas non la chiude e soffre nel finale: i 3 punti sono una manna

Andrea Spiazzi Direttore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 17:18)

Una vittoria che torna a far respirare il Verona. A Monza è un altro autogol ad aiutare l'Hellas, che perde per infortunio Serdar e Livramento ma porta via tre punti di importanza massima prima di una serie di gare sulla carta molto difficili. I gialloblù, contro un Monza decimato e depresso, si impongono fino al vantaggio, poi arretrano, sprecano e lasciano la gara aperta fino al triplice fischio. Non mancano dunque i brividi e l'urlo dei giocatori alla fine sa di liberazione. L'occasione (ghiotta) presentava comunque le insidie della tensione per le posizioni di classifica, ma il Verona l'ha fatta sua, forte della netta superiorità tecnica: Belahyane, Suslov, Serdar, Tchatchoua, Ghilardi e Coppola sono i migliori.

FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Castrovilli, Forson, Maric, Petagna, Carboni, Martins, Colombo

Allenatore: Salvatore Bocchetti

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Dawidowicz, Ajayi, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia). 1800 i tifosi del Verona presenti al Brianteo.

PRIMO TEMPO, AUTOGOL DEL MONZA

Il Monza è in emergenza totale, sono 8 gli assenti tra infortuni e squalifiche, più Maldini che è andato all'Atalanta. Zanetti deve rinunciare a Duda squalificato e a Magnani ceduto al Palermo, oltre che a Tengstedt e ad Harroui infortunati. I nuovi Oyegoke e Niasse sono in panchina.

Il Verona pressa fin da subito. Al 6' Serdar, servito da Sarr con la difesa del Monza che si apre, calcia da buona posizione, Turati evita la rete e mette in corner. Il Monza risponde con un'azione che parte da destra, poi Ciurria dal limite spara alle stelle.

0-1, AUTOGOL DEL MONZA. Al 13' il Verona passa. Serdar va in azione personale a destra fino a raggiungere il fondo, il cross teso supera Turati e vede lo sventurato nuovo acquisto Lekovic allungare la gamba verso la sua porta e depositare in rete.

Il Monza risponde conquistando un corner senza conseguenze, poi Belahyane ci prova con un tiro centrale che Turati blocca. L'Hellas si abbassa e la difesa fa muro su un'altra conclusione di Sensi al 23'. Mosquera si fa scioccamente ammonire per aver lanciato distante il pallone dopo un fallo di mano. I gialloblù sono in controllo della partita e potrebbero insistere per andare al raddoppio. Belahyane strappa palloni a centrocampo, il Monza gira la palla senza trovare sbocchi.

Dani Mota dalla distanza non impensierisce Montipò che blocca il tiro a girare sul secondo palo al 33'.

Non succede nulla fino al 43', quando Serdar si siede a terra per un guaio muscolare e deve uscire. Zanetti decide di non utilizzare lo slot del cambio e arrivare all'intervallo in 10.

SECONDO TEMPO, IL VERONA TIENE MA NON RIESCE A CHIUDERE I CONTI

Cheikh Niasse, arrivato da un giorno in gialloblù dallo Young Boys, debutta col Verona entrando al posto di Serdar. Al 47' calcia debolmente Sensi, Montipò blocca a terra.

Il Monza prova ad alzare il ritmo, deve farlo vista la disperata situazione di classifica. Bocchetti chiede aggressività, il Verona perde qualche duello. Al 52' Niasse entra duro su Lekovic e viene ammonito da Massa. Sarr, poi, ammacca Sensi sempre su quella zolla di centrocampo. Izzo si vendica del compagno e prende il giallo.

Mosquera riparte e lancia Tchatchoua che scivola a terra in area con l'avversario al 56'. Pereira va a destra, il cross è fermato ottimamente da Ghilardi.

NIASSE SBAGLIA. Sarr in contropiede da sinistra serve Niasse che solo in area calcia alto. Manca il raddoppio il Verona, Bocchetti ricorre ai cambi.

Castrovilli e Martins sostituiscono Sensi e Kyriakopoulos al 58'. La gara è spigolosa, l'Hellas attende l'avversario senza prendere rischi.

Al 66' il portiere del Monza Turati deve abbandonare, entra il secondo Pizzignacco. Su cross da corner Ghilardi va di testa col portiere che raccoglie a terra.

MOSQUERA DA 1 METRO SBAGLIA. Il Verona sale e conquista un altro corner con Sarr al 70'. La palla gira da destra, sul secondo palo è solo Mosquera che di testa manda addosso a Pizzignacco, bravo comunque a chiudere la porta. Un minuto dopo Suslov in azione personale calcia fuori. Provano a chiuderla i gialloblù.

Il Monza però si fa avanti, Coppola rimedia in corner, poi Urbanski calcia in curva.

Al 73' Livramento sostituisce Sarr. Martins scappa sul fondo, Bradaric lo chiude in corner al 76'.

Suslov scappa alla sua maniera ma spreca tutto al 77' incaponendosi in azione personale e calciando alle stelle. Il Monza preme e cerca di andare oltre le sue possibilità. Bradaric sbaglia, Suslov recupera e lo sgrida.

Petagna e Maric sostituiscono Vignato e Palacios, Bocchetti si gioca tutto. Zanetti toglie Bradaric per Lazovic e Mosquera per Dawidowicz all'83'.

La tensione è palpabile. I gialloblù spezzano il gioco degli avversari e mantengono il possesso con alcune rimesse laterali. All'86' Castrovilli colpisce di testa, la palla esce.

LIVRAMENTO KO. All'88' Livramento ha un problema muscolare e deve uscire, dentro Ajayi.

Nel recupero di 4 minuti il Monza si fa pericoloso da corner con Lekovic che non riesce a deviare di testa per un soffio. Si inzuccano Dawidowicz e Lekovic che si rialzano quasi subito coi bernoccoli. Una punizione di Castrovilli è deviata dalla barriera, dal corner non nasce nulla e la gara finisce.

Esultano i gialloblù assieme ai 1800 tifosi giunti a Monza, il Verona riemerge dalle basse lande. Ora il finale di mercato dirà quanto la squadra cambierà per la prossima sfida dell'8 febbraio a Bergamo.

MONZA-HELLAS VERONA 0-1

Rete: 13' Lekovic (aut.)

