Una festa, quella del Carnevale, molto sentita a Verona e tra i tifosi dell’Hellas. Oggi erano in 1.631 i sostenitori gialloblù presenti alla Dacia Arena per Udinese-Verona, molti dei quali si sono presentati nel settore ospiti in maschera sfoggiando il loro spirito goliardico. Un clima di festa che ben si sposa col cammino della squadra, al nono risultato utile consecutivo, applaudita a fine gara da tutti i suoi fan.

ECCO UNA CARRELLATA DI FOTO DELLA GIORNATA