Verso Hellas-Genoa, Preziosi: “Come ci presentiamo a Verona? Così andiamo in B”

“Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La positività di Ibra è durata 16 giorni, se i miei dovessero seguire i suoi tempi sarebbe un vero disastro. Che faccio? Mando in campo sei Primavera? E il valore sportivo della partita dove sarebbe? L’ultima disposizione della Lega prevede un solo jolly a fronte di 10 positività per squadra, ma così si rischiano tanti 0 a 3 e noi del Genoa finiamo in B senza passare dal via”.

Queste le dichiarazioni di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, rilasciate al “Corriere dello Sport”.

Nella squadra rossoblù è scoppiato un focolaio di Covid 19. Il Genoa ha già ottenuto il rinvio della gara con il Torino e quindi, ad ora, dovrebbe comunque giocare con l’Hellas, lunedì prossimo alle 20.45, al Bentegodi.