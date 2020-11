Verso il Benevento, Kalinic in attacco, ma c’è anche Di Carmine

Anche Samuel Di Carmine ha recuperato dall’infortunio che gli ha imposto di saltare la partita con la Juventus (in precedenza, a causa di un altro problema, era uscito nel corso della gara con l’Udinese ed era rimasto fuori con Parma e Genoa).

Ci sarà anche lui, dunque, per guidare l’attacco dell’Hellas con il Benevento, in alternativa a Nikola Kalinic.

La punta croata sarà molto probabilmente in campo da titolare, ma la sua tenuta atletica non è ancora totale e Ivan Juric valuta di dargli il cambio durante la partita, come già avvenuto all’Allianz Stadium con l’ingresso al 55′ di Andrea Favilli.

Una possibile staffetta nel reparto offensivo per il Verona, quindi, stasera al Bentegodi.