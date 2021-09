Verso il Bologna, Ceccherini recupera

Il difensore in fase di ripresa dopo l'infortunio riportato con l'Inter

Uscito per infortunio nel secondo tempo della partita con l'Inter, Federico Ceccherini è in fase di recupero.

Se la situazione continuerà in senso favorevole nel corso della settimana, Ceccherini sarà disponibile per la trasferta del Verona in programma lunedì prossimo con il Bologna.