È proseguita oggi, mercoledì 15 gennaio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica 19 gennaio (ore 15) contro il Bologna. Per i ragazzi di mister Juric allenamento mattutino con sedute di forza prima in palestra e poi in campo, dove Pazzini e compagni si sono dedicati anche ad un lavoro prettamente tattico.

Domani, giovedì 16 gennaio, è in programma una nuova seduta, non aperta al pubblico.

fonte: hellasverona.it