Verso il Genoa, Lazovic e Depaoli, sprint per tornare

I due giocatori sono in ripresa, cercheranno di esserci per la partita di lunedì al Bentegodi

Prosegue la preparazione dell'Hellas in vista della partita col Genoa.

Tra i gialloblù spingono per tornare in campo, dopo lo stop per infortunio delle scorse settimane, Darko Lazovic e Fabio Depaoli.