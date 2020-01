Proseguono gli allenamenti dei gialloblù, allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, in preparazione alla partita di domenica 12 gennaio (ore 18) allo stadio ‘Bentegodi’ contro il Genoa. I ragazzi di mister Ivan Juric, nell’odierna sessione mattutina, hanno dapprima svolto una seduta in palestra, per poi dedicarsi al lavoro tattico sul campo.

Domani è prevista una nuova seduta, non aperta al pubblico.

fonte: hellasverona.it