Fabio Borini prepara il rientro con il Parma.

Prova a completare il recupero in tempo per la partita di domani sera, l’attaccante del Verona, fermato da un affaticamento muscolare e out con il Sassuolo.

Borini è in fase di ripresa, gli ultimi allenamenti daranno un responso chiaro sul suo possibile impiego al Bentegodi. Da valutare anche la condizione di Eddie Salcedo, pure assente domenica a Reggio Emilia.