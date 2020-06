Mercoledì il Verona gioca al Bentegodi con il Parma, il via alle 21.45

Con gli emiliani torna a disposizione, dopo la squalifica scontata col Sassuolo, Davide Faraoni.

Sarà out, fermato per un turno dal giudice sportivo (era in diffida ed è stato ammonito nella partita di ieri), Marash Kumbulla, che potrà rientrare nella successiva trasferta sul campo del Brescia, sabato.