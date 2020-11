Verso il Sassuolo, Tameze a destra? C’è anche Ceccherini

Adrien Tameze a destra ha giocato contro il Venezia quando sono usciti per infortunio Faraoni e Ruegg. Vista la grande emergenza sulle corsie, Ivan Juric sta studiando la soluzione anti-Sassuolo. Il franco-camerunense pare essere in pole per sostituire Faraoni.

Ma c’è un’altra possibilità allo studio dell’allenatore croato, quella di mettere Federico Ceccherini sulla fascia con Dawidowicz centrale. Inoltre, ma meno probabile, c’è anche l’idea di usare Barak come quinto, cosa che fece Borini nella scorsa stagione in un paio di partite.