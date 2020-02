Gialloblù subito in campo, allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, dopo il pari esterno contro la Lazio. La squadra, agli ordini di Ivan Juric, si è divisa in due gruppi: lavoro di recupero per chi è sceso in campo all’Olimpico, esercitazioni sul possesso palla e partite a campo ridotto per gli altri.

Venerdì, alla vigilia del match con la Juventus, è in programma una nuova seduta non aperta al pubblico.

fonte: hellasverona.it