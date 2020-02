Il Verona è in partenza per Roma in charter, dall’aeroporto di Villafranca.

Stamattina, intanto, è proseguita la preparazione della gara di domani sera all’Olimpico con la Lazio.

Allenamento per i gialloblù, allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, con lavoro specifico sulla mobilità, lavoro tattico e partita a campo ridotto.