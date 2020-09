Verso la Roma, il Verona si prepara in modalità “notturna”

È iniziata oggi, lunedì 14 settembre, la preparazione dei gialloblu al debutto in campionato, in programma sabato, 19 settembre, allo stadio ‘Bentegodi’ (calcio d’inizio alle ore 20.45) contro la Roma, in occasione della 1a giornata della Serie A TIM 2020-21, massimo campionato nazionale al quale il Verona partecipa per il 30esimo anno nella sua storia sportiva.

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta una seduta di allenamento serale con le seguenti attività: esercizi di mobilità, esercitazioni sul possesso-palla e mini-partite a campo ridotto.