Continuano il programma di recupero, Fabio Borini e Giampaolo Pazzini.

I due giocatori sono fermi per degli infortuni muscolari.

Per entrambi il rientro non è immediato. Con la Sampdoria, quindi, si va verso la loro assenza, come già sarebbe stato nella partita rinviata con il Cagliari (Pazzini era rimasto fuori anche a Udine).

A questo punto, lo staff del Verona cerca di riaverli a disposizione per la gara con il Napoli dell’8 marzo, al Bentegodi.