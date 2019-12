Verso la SPAL: Amrabat squalificato, Badu subito in campo?

Emmanuel Badu ha ricevuto il via libera per riprendere ad allenarsi a pieno regime. Questo il comunicato del Verona di qualche giorno fa, che ha annunciato il recupero dell’ex Udinese.

Il centrocampista ghanese torna quindi a disposizione di Ivan Juric dopo diverso tempo.

Con la squalifica di Amrabat, diffidato e ammonito contro il Torino, crescono le possibilità di vederlo in campo contro la SPAL. Possibilità che però non sono così elevate: il tecnico gialloblù potrebbe infatti optare per un abbassamento di Pessina in mediana, in coppia con Veloso, senza rischiare di schierare subito il giocatore, quantomeno titolare.

Da non dimenticare che il ventinovenne è appena rientrato dopo una microembolia polmonare, serio problema che l’ha costretto a fermarsi ad agosto.