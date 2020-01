Ultimo allenamento stamattina per il Verona, in vista della partita di domani con la Spal.

Scelte da completare per Ivan Juric, la seduta di rifinitura sarà utile anche per capire che decisioni prendere per la gara in programma allo stadio Mazza di Ferrara.

Alle 13.30, a Peschiera del Garda, è in programma la conferenza stampa del tecnico gialloblù.