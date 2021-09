Verso lo Spezia, l’allenamento del Verona

Seduta mattutina per i gialloblù in vista della gara di domenica al Bentegodi

Nuova seduta di allenamento per i gialloblù, in preparazione al match del 'Bentegodi' di domenica prossima, 3 ottobre , contro lo Spezia (calcio d'inizio alle ore 15).

Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 settembre, la squadra di mister Tudor è stata dapprima impegnata in palestra per poi svolgere un lavoro tattico in campo.