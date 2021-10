Verso Milan-Verona, Bakayoko e Krunic sulla via del recupero

I due centrocampisti migliorano dopo gli infortuni

Il Milan , prossimo avversario del Verona in campionato, potrebbe recuperare altre due pedine fondamentali per la sfida di San Siro contro i gialloblù.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Tiemouè Bakayoko e Rade Krunic sono sulla via del recupero. I due centrocampisti stanno attualmente completando il processo di riatletizzazione per ritrovare la forma fisica in vista dei prossimi impegni dei rossoneri.