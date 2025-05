Verso Verona-Lecce, Hellas: una vittoria per la salvezza matematica

Verona-Lecce non sarà esattamente un mors tua vita mea, certo che una sconfitta per i salentini sarebbe un colpo tremendo, mentre significherebbe la matematica certezza di restare in A per l'Hellas, dato che poi, con due partite da giocare, sia Lecce che Empoli (vincendo domenica col Parma) non potrebbero raggiungere i gialloblù, e sarebbero dunque due squadre certe sotto di loro, oltre al Monza già spacciato.