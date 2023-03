Verso Verona-Monza, Zaffaroni: “Non guardiamo gli altri, possiamo farcela”

Dobbiamo spendere meno energie possibili nelle cose che non ci riguardano. Questa è la forza che serve avere per continuare il percorso che abbiamo avviato. Per riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati dobbiamo essere in grado di farlo: abbiamo le qualità per riuscirci, dobbiamo andare avanti per la nostra strada.

Per quanto riguarda gli infortunati perdiamo Ngonge, che ha avuto una distorsione alla caviglia. Non credo sia gravissimo, ma domani non ci sarà. È molto probabile che tra i convocabili ritornino Veloso e Djuric che rientra da un infortunio. Milan ha dimostrato di star bene, ma dovremo valutare bene il suo impiego con lo staff medico. L'importante è che sia dentro il gruppo, se è convocabile un pezzo di partita lo può anche fare. Da un lato c'è la voglia di recuperare i giocatori in fretta, ma dall'altro devi stare attento a non far danni. Duda è uscito a La Spezia perché aveva preso una botta, ha saltato i primi allenamenti in settimana, ma dovrebbe essere assolutamente disponibile. Ceccherini sta decisamente meglio e credo ci siano i margini per vederlo tra i convocati per la Sampdoria".