Questa la probabile formazione dell’Hellas per la partita con la Roma, al via alle 20.45 al Bentegodi, partita d’esordio nel nuovo campionato di Serie A per i gialloblù.

(3-4-2-1) SILVESTRI; CETIN, GUNTER, EMPEREUR, FARAONI, DANZI, VELOSO, DIMARCO; ILIC, TUPTA; DI CARMINE.