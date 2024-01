Via anche Hongla, va al Granada

Il ds del Verona Sogliano è scatenato sul fronte uscite. Dopo Hien e Diao all'Atalanta, una trattativa per Terracciano che partirà a breve per un top club, la cessione di Gunter verso il Como (questo un esubero), è in procinto di partire da Verona anche Martin Hongla che si trasferirà in Spagna, come riporta Sky: lo aspetta il Granada, la squadra dove militò agli inizi della carriera.