Vialli: “Né fretta, né egoismi: in campo quando lo diranno i medici”

Gianluca Vialli, ex attaccante, capo delegazione della nazionale italiana, è stato intervistato da “la Repubblica”.

Queste le sue parole in merito all’emergenza coronavirus e il calcio: «Si dovrebbero dimenticare gli interessi di parte e gli egoismi, anche se capisco i presidenti alle prese con una crisi mai vista. Qualcuno per forza di cose ci rimetterà. Un errore da non commettere è la fretta. Si abbia fiducia nelle competenze di quelli che se ne intendono e ci dicono cosa fare: preghiamo che lo sappiano davvero. E si torni in campo solo quando i medici e gli esperti diranno che è possibile, anche se sono io il primo a desiderarlo. Ma nel frattempo occorre un atto di responsabilità generale, al di là dell’emergenza dell’intero sistema».